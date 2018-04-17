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Захарова сравнила западные СМИ со спрутом
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Захарова: мир опутал спрут западной информации и подмял под себя СМИ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что информационный поток от западных стран "подмял под себя" мировые СМИ. Об этом сообщает РИА "Новости".
"За последнее десятилетие мир опутал какой-то спрут западной информации, подмяв под себя по большому счету и национальные СМИ. Национальные СМИ существуют и в Азии, и в Африке, но посмотрите, что для них является первоисточником. Для них первоисточником, к сожалению, во многом является информация западных информационных агентств, либо картинки, распространяемые западным телевидением", — заявила Захарова.
Ранее Захарова рассказала, что Соединенные Штаты провалили "дипломатическую игру" на Ближнем Востоке и севере Африки и перешли к новой модели поведения — "бесконечным запугиваниям и санкциям".
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