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В Совфеде оценили призыв к России от G7
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В Совфеде оценили призыв к России от G7 срочно ответить на вопросы по Солсбери 

RT на русском 1 час назад
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов в разговоре с RT оценил требование к России от стран «Большой семёрки» (G7) «срочно ответить на вопросы» по инциденту в Солсбери.
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«Так называемая «Большая семёрка» сегодня достаточно маргинальная организация, которая после создания «Большой двадцатки» (G20) ушла куда-то в закулисье исторического процесса. Когда в G7 была Россия, там сохранялся некий баланс между Западом и другими государствами. Сейчас же там остался клуб традиционных прозападных демократий. То есть, само по себе значение этого органа сегодня достаточно сомнительно», — заявил он.
Климов также обратил внимание, что заявления такого рода от G7 не несёт в себе ничего нового или неожиданного.
«В G7 входят все те страны, которые с самого начала, не дожидаясь никакого расследования, обвинили Россию в произошедшем в Солсбери, фактически, один в один повторив то, что сказали официальные власти Великобритании. Сделала каждая из стран «Большой семёрки» это буквально в течение одного-двух дней после того, как начались эти события. Но, если бы за спиной Лондона не стоял Вашингтон, никто бы никакую Британию конечно не поддерживал. Вопрос, сформулированный сейчас G7, оскорбительный, потому что с самого начала подразумевает вину России, которая никем не доказана и все аргументы на эту тему носят смехотворный характер», — подытожил сенатор.
Ранее страны «Большой семёрки» (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США) заявили, что призывают Россию «срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери». В G7 согласились с оценкой Великобритании и считают очень вероятным, «что Россия несёт ответственность за это нападение и что нет правдоподобного альтернативного объяснения».
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