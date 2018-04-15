Хейли заявила, что союзники России вредят самой Москве

"В настоящий момент у них [россиян] нет хороших друзей, а те друзья, которые у них есть, им же и причиняют вред, — считает Хейли. — Международное сообщество прямо говорит России, что ей надо определиться с тем, как и когда действовать, или остальные примут решение изолировать ее".

Башара Асада, Венесуэлы Постпред США при ООН добавила, что наиболее глубокое недовольство у Вашингтона вызывает подбор Россией союзников в лице президентов Сирии Николаса Мадуро и руководства Ирана . «Настало очень напряженное время между Соединенными Штатами и Россией. Я имею в виду, что Россия продолжает знаться не с теми, например, на Украине , [а также] поддерживая Мадуро в Венесуэле, покрывая Асада в Сирии или взаимодействуя с Ираном», — пояснила американский дипломат.

Ее попросили охарактеризовать нынешнее состояние американо-российских отношений и уложиться в 15 секунд. «Они натянутые в настоящий момент. Мы всегда будем надеяться на достижение лучших отношений с Россией. Это в наших интересах, но мы не будем ради этого мириться с плохим поведением», — ответила Хейли.