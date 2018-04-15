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Хейли заявила, что союзники России вредят самой Москве
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Хейли заявила, что союзники России вредят самой Москве 

ТАСС 15 апреля 2018
НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. США заинтересованы в нормализации отношений с Россией, но не собираются смотреть сквозь пальцы на то, как Москва поддерживает неугодные Вашингтону государства. Об этом в воскресенье заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу Fox News.
"В настоящий момент у них [россиян] нет хороших друзей, а те друзья, которые у них есть, им же и причиняют вред, — считает Хейли. — Международное сообщество прямо говорит России, что ей надо определиться с тем, как и когда действовать, или остальные примут решение изолировать ее".
Постпред США при ООН добавила, что наиболее глубокое недовольство у Вашингтона вызывает подбор Россией союзников в лице президентов Сирии Башара Асада, Венесуэлы Николаса Мадуро и руководства Ирана. «Настало очень напряженное время между Соединенными Штатами и Россией. Я имею в виду, что Россия продолжает знаться не с теми, например, на Украине, [а также] поддерживая Мадуро в Венесуэле, покрывая Асада в Сирии или взаимодействуя с Ираном», — пояснила американский дипломат.
Ее попросили охарактеризовать нынешнее состояние американо-российских отношений и уложиться в 15 секунд. «Они натянутые в настоящий момент. Мы всегда будем надеяться на достижение лучших отношений с Россией. Это в наших интересах, но мы не будем ради этого мириться с плохим поведением», — ответила Хейли.
Хейли не в первый раз выступает с сентенциями по поводу союзников Москвы. В понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации подчеркнул, что Россия не пытается любой ценой войти в число так называемых друзей Вашингтона, однако добивается установления с ним цивилизованных отношений.
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