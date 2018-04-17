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России предсказали победу в войне с НАТО за 60 часов
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России предсказали победу в войне с НАТО за 60 часов 

Национальная Служба Новостей 14 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В случае войны между Россией и силами НАТО в Европе, Россия сможет нанести решающий удар всего лишь за 60 часов, заявили военные эксперты аналитического центра «Атлантический совет».
Эксперты призывают Североатлантический альянс усилить свои позиции на российской границе, чтобы удостовериться, что Россия не сможет выиграть войну в Европе, пишет британская газета The Daily Star. У России есть семь армий на краю Европы против меньшей силы НАТО из Великобритании, США, Германии и Канады, отмечает издание.
Аналитики заключили, что у Владимира Путина есть преимущество в «короткой войне», так как его войска в европейской части России способны подавить государства Балтики. Однако эксперты отметили, что если НАТО предпримет необходимые меры для усиления своих сил, то Альянс сможет сдержать или, если будет необходимо, разгромить российские силы.
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