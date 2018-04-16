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Миссия ОЗХО получила разрешения ООН на поездку в сирийскую Думу
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Миссия ОЗХО получила разрешения ООН на поездку в сирийскую Думу 

РИА Новости 13 часов назад
ООН, 16 апр — РИА Новости. Необходимые разрешения для визита экспертов ОЗХО в сирийский город Дума для проведения расследования на месте были выданы ООН, заявил официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"ООН предоставила необходимые разрешения, чтобы миссия ОЗХО направилась в Думу. Мы не отказывали им в выдаче разрешений", — сказал Дюжаррик на брифинге в понедельник.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что визит группы экспертов ОЗХО в сирийский город Дума пока не состоялся из-за «отсутствия согласования департамента безопасности секретариата ООН» на выезд к месту событий.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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