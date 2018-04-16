Миссия ОЗХО получила разрешения ООН на поездку в сирийскую Думу

"ООН предоставила необходимые разрешения, чтобы миссия ОЗХО направилась в Думу. Мы не отказывали им в выдаче разрешений", — сказал Дюжаррик на брифинге в понедельник.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что визит группы экспертов ОЗХО в сирийский город Дума пока не состоялся из-за «отсутствия согласования департамента безопасности секретариата ООН» на выезд к месту событий.