Путин захотел дать Трампу еще один шанс

Западные СМИ заявили о желании Путина дать Трампу еще один шанс

Четыре источника, знакомые с этим вопросом, утверждают, что Путин якобы дал указание чиновникам «обуздать свою антиамериканскую риторику», сообщает Bloomberg

Утверждается, что в Кремле рассматривают относительно ограниченный характер удара по Сирии как позитивный знак — с учетом ранее сделанных Трампом заявлений.

Одним из сигналов того, что Россия готова дать США новый шанс, является тот факт, что российские законодатели отказались на время от рассмотрения законопроекта о широких ответных санкциях в отношении Вашингтона, пишет издание.

«Путин готов пойти на многочисленные, серьезные уступки, но это должно выглядеть так, как будто он не проигрывает», — приводит портал слова политолога Игоря Бунина из Центра политических технологий. По его словам, Путин не намерен вступать в войну и понимает, что «Россия не может экономически конкурировать с Западом».

В последний месяц обсуждается возможная встреча лидеров России и США — якобы Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора пригласил Путина в Вашингтон. Однако затем последовали новые санкции со стороны США и удар по Сирии. В результате подготовка к встрече президентов пока прекратилась.