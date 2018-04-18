Ещё
Путин захотел дать Трампу еще один шанс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Западные СМИ заявили о желании Путина дать Трампу еще один шанс 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: Reuters
Несмотря на санкции со стороны США и воздушные удары по Сирии, президент России Владимир Путин хочет дать американскому лидеру Дональду Трампу для улучшения отношений, сообщили западные СМИ со ссылкой на источники.
Четыре источника, знакомые с этим вопросом, утверждают, что Путин якобы дал указание чиновникам «обуздать свою антиамериканскую риторику», сообщает Bloomberg.
Утверждается, что в Кремле рассматривают относительно ограниченный характер удара по Сирии как позитивный знак — с учетом ранее сделанных Трампом заявлений.
Одним из сигналов того, что Россия готова дать США новый шанс, является тот факт, что российские законодатели отказались на время от рассмотрения законопроекта о широких ответных санкциях в отношении Вашингтона, пишет издание.
«Путин готов пойти на многочисленные, серьезные уступки, но это должно выглядеть так, как будто он не проигрывает», — приводит портал слова политолога Игоря Бунина из Центра политических технологий. По его словам, Путин не намерен вступать в войну и понимает, что «Россия не может экономически конкурировать с Западом».
В последний месяц обсуждается возможная встреча лидеров России и США — якобы Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора пригласил Путина в Вашингтон. Однако затем последовали новые санкции со стороны США и удар по Сирии. В результате подготовка к встрече президентов пока прекратилась.
Источник накануне сообщил, что ближайшие возможности для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «на полях» появятся в ноябре на саммитах АТЭС и G20.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Матвиенко пообещала точечный и болезненный ответ на санкции США Песков прокомментировал план Авакова по возвращению Донбасса Сын Че Гевары назвал Крым частью России
Комментарии8  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением194
Решена судьба российских банков в SWIFT210
Найдена «подлодка Гитлера»7
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко87
Сирийская армия показала российский «Стрелец»20
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение