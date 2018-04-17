Лавров: Россия готова рассмотреть возможность поставки Сирии С-300 

Россия готова рассмотреть все необходимые шаги для укрепления обороноспособности Сирии, включая поставки зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом BBC заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Сергей Лавров призвал искать доказательства инсценировки химической атаки в сирийском городе Дума на месте. «Никакого инцидента с применением химического оружия не было. То, что имело место, — это инсценировка», — сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью BBC. По его словам, существуют неопровержимые доказательства того, что химическая атака была сфабрикована, передает "Вести FM".
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