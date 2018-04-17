G7 заявила о «вероятной» причастности России к отравлению Скрипаля

Главы МИД стран G7 утверждают, что Москва «вероятно» несет ответственность за инцидент в Солсбери.

В заявлении стран говорится о высокой вероятности того, что ответственность за случившееся якобы несет Россия . По мнению министров, этой версии «нет веского и альтернативного объяснения», передает ТАСС

В G7 утверждают, что Россия якобы отказывается отвечать на «законные запросы правительства Великобритании ».

От России потребовали «обеспечить полное раскрытие своей ранее необъявленной программы „Новичок“ специалистам ОЗХО

»Любое применение химического оружия, вне зависимости от обстоятельств, является прямым нарушением международных законов Конвенции о запрещении химоружия», — приводит «Интерфакс» текст заявления.

Напомним, Москва уже заявляла, что готова обсуждать инцидент с Лондоном и ответить на вопросы британской стороны, но Лондон требует не оветов на вопросы, а признания вины.

ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом» (с низким содержанием примесей). Организация подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия, однако, интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.