Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в сирийской Ракке 

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МИД порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване

ЕС продолжит рассматривать вопрос о дальнейших санкциях против Сирии

Франция использовала в Сирии фрегаты и истребители "Рафаль" и "Мираж"