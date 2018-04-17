Назван самый популярный политик России

СМИ назвали самого популярного политика России

Рейтинг составлен перед инаугурацией президента России Владимира Путина , поэтому глава государства в нем отсутствует. Также отмечается, что анализировались 40 тыс. федеральных и региональных источников.

Возглавил рейтинг премьер Медведев с результатом в 629 тыс. сообщений. Последний пик популярности политика в СМИ пришелся на декабрь, когда он объявил о поддержке выдвижения Путина на новый срок. Второе место занял Собянин с 322 тыс. сообщений. Замкнул тройку лидеров оппозиционный политик Алексей Навальный — о нем написали 314 тыс. раз.

Ранее был назван самый "бедный" министр в России в 2017 году.