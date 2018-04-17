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Канада отзовет с Кубы семьи своих дипломатов из-за «акустических атак»
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Канада отзовет с Кубы семьи своих дипломатов из-за «акустических атак» 

Аргументы и Факты 43 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Канада изменит статус своего посольства на Кубе на место работы без сопровождения семьи. Таким образом остров должны будут покинуть члены семей размещенных там канадских дипломатов, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление правительства Канады.
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