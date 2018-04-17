Из-за «акустических атак» Канада велела семьям дипломатов уехать с Кубы

Статус посольства Канады на Кубе изменен на место работы без сопровождения семьи, сообщило канадское правительство.

Поскольку причины «недомогания» у сотрудников канадских представительств не выявлены, решено «изменить статус посольства Канады».

«Это означает, что члены семей не смогут сопровождать канадских дипломатов, размещенных на Кубе», — приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Семьи дипломатов вернутся в Канаду в ближайшие недели.

Новых пострадавших с осени не появлялось, но «у семей дипломатов, вернувшихся в Канаду, симптомы продолжают проявляться».