Из-за «акустических атак» Канада велела семьям дипломатов уехать с Кубы 

Статус посольства Канады на Кубе изменен на место работы без сопровождения семьи, сообщило канадское правительство.
Поскольку причины «недомогания» у сотрудников канадских представительств не выявлены, решено «изменить статус посольства Канады».
«Это означает, что члены семей не смогут сопровождать канадских дипломатов, размещенных на Кубе», — приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Семьи дипломатов вернутся в Канаду в ближайшие недели.
Новых пострадавших с осени не появлялось, но «у семей дипломатов, вернувшихся в Канаду, симптомы продолжают проявляться».
Напомним, СМИ заявили, что сотрудники посольства США на Кубе подверглись «акустическим атакам». Власти Кубы отвергли свою причастность к проблемам работников американского посольства со здоровьем. Кроме того, «необычные симптомы» были выявлены и у канадских дипломатов. Позднее сообщалось, что случившееся оказалось побочным результатом работы нескольких подслушивающих устройств.