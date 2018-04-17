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Главы МИД стран «семерки» призвали РФ раскрыть программу по производству газа «Новичок»
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Главы МИД стран «семерки» призвали РФ раскрыть программу по производству газа «Новичок» 

ТАСС 1 час назад
ОТТАВА, 17 апреля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи призвали Россию раскрыть якобы имеющуюся у нее программу по производству нервно-паралитического вещества и незамедлительно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери 4 марта. Об этом говорится в их совместном заявлении, которое распространил в понедельник МИД Канады, председательствующей в этом объединении в 2018 году.
"Мы разделяем и согласны с оценкой Соединенного Королевства, что очень вероятно Российская Федерация несет ответственность за это нападение, и что ему нет веского и альтернативного объяснения. Мы осуждаем продолжающиеся отказы России [отвечать] на законные запросы правительства Великобритании, что еще раз подчеркивает ее ответственность, — отмечается в заявлении. — Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери". Кроме того, главы МИД «семерки» потребовали от Москвы «обеспечить полное раскрытие своей ранее необъявленной программы „Новичок“ [экспертам] Организации по запрещению химического оружия в соответствии с ее международными обязательствами».
4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран «в знак солидарности» с Великобританией решил выслать российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.
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