Посольство РФ: обвинения Великобритании в кибератаках — это провокация

Заявления Лондона по отношению к Москве — это яркий пример «опрометчивой провокационной и необоснованной политики», — подчеркнул пресс-секретарь посольства РФ Великобритании . Так он ответил на обвинения в киберугрозах.

В последние несколько дней британцы опасаются масштабной кибератаки, которую якобы планирует Россия в отместку за авиаудары по Сирии и инцидент в Солсбери. Доказательства подобной угрозы, разумеется, не приводятся, передает телеканал «Россия 24».

Тем временем в нашем посольстве напоминают, что Россия неоднократно предлагала Великобритании сотрудничать в сфере информационной безопасности. Но британская сторона все предложения проигнорировала.