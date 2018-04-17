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Посольство РФ: обвинения Великобритании в кибератаках — это провокация
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Посольство РФ: обвинения Великобритании в кибератаках — это провокация 

Вести.Ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
Заявления Лондона по отношению к Москве — это яркий пример «опрометчивой провокационной и необоснованной политики», — подчеркнул пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании. Так он ответил на обвинения в киберугрозах.
В последние несколько дней британцы опасаются масштабной кибератаки, которую якобы планирует Россия в отместку за авиаудары по Сирии и инцидент в Солсбери. Доказательства подобной угрозы, разумеется, не приводятся, передает телеканал «Россия 24».
Тем временем в нашем посольстве напоминают, что Россия неоднократно предлагала Великобритании сотрудничать в сфере информационной безопасности. Но британская сторона все предложения проигнорировала.
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