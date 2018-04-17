Посольство РФ назвало обвинения в кибератаках примером безрассудной политики Лондона

ЛОНДОН, 17 апреля. / ТАСС /. Обвинения в организации кибератак со стороны Великобритании в адрес России являются примером безрассудной и провокационной политики Лондона. Об этом в понедельник сообщило посольство РФ в Лондоне.

"Мы считаем эти обвинения и спекуляции яркими примерами безрассудной, провокационной и необоснованной политики в отношении России. Мы разочарованы тем, что такие серьезные утверждения были сделаны публично, без каких-либо доказательств", — заявили в российском диппредставительстве.

"В последние дни британские СМИ, провоцируемые официальными заявлениями, вновь обратились к теме «киберугроз со стороны России». Складывается впечатление, что британская общественность готовится к массированной кибератаке Великобритании против России", — считают в посольстве, подчеркивая, что «британское правительство не отрицает многочисленных заявлений парламентариев, экспертов и СМИ о возможном „применении [Великобританией] наступательного киберпотенциала“ против России».

"Россия не планирует проводить никаких кибератак против Великобритании. Мы ожидаем, что британское правительство объявит то же самое", — добавили в посольстве.

Пресс-секретарь британского правительства заявил, что Великобритания обвиняет Россию в кибершпионаже и игнорировании норм международного права, прокомментировав утверждения Лондона и Вашингтона о том, что российские хакеры атакуют сети государственных ведомств, компаний и критических объектов инфраструктуры по всему миру.