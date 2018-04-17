Лавров: РФ пересмотрит прежний отказ Сирии в С-300

Москва , 16 апреля — «Вести. Экономика». Россия поможет Сирии укрепить обороноспособность за счет поставок комплекса С-300, а также «рассмотрит другие способы».

Об этом в интервью телеканалу BBC заявил глава МИД РФ Сергей Лавров . В ходе интервью он отметил, что текущие отношения между Россией и рядом западных стран «хуже холодной войны». В ходе довольно резкого интервью Сергей Лавров также отметил, что западные страны пытаются «наказать» РФ и российских граждан санкциями за «неправильный выбор» на президентских выборах.

[ИСТОРИЯВОПРОСА] Вопрос: Собираетесь ли вы поставлять Президенту Сирии Б. Асаду ваш новейший зенитно-ракетный комплекс С-300? Если да, то это вызовет серьезную обеспокоенность у Израиля

Франции и С. В. Лавров: Президент России В. В. Путин уже ответил на этот вопрос. Он напомнил, что несколько лет назад по просьбе наших партнеров мы решили не поставлять комплекс С-300 в Сирию. Теперь же, после этого возмутительного акта агрессии со стороны США Великобритании , мы будем рассматривать варианты обеспечения безопасности сирийского государства.

Вопрос: Правильно ли я понимаю, что события последних дней заставили Вас пересмотреть свою позицию и теперь Вы склоняетесь к тому, чтобы начать поставки этого сверхсовременного зенитно-ракетного комплекса в Сирию?

С. В. Лавров: Теперь мы готовы рассмотреть любые способы помочь сирийской армии предотвратить агрессию.

Вопрос: У нас почти не осталось времени, а я еще должен спросить Вас про санкции. Министерство финансов США собирается огласить очередной пакет санкций против российских компаний и частных лиц, которые, как считается, связаны с сирийскими военными. Из-за предыдущего пакета санкций, которые ввело правительство США, российский фондовый рынок очень сильно «просел».

C. В. Лавров: Что ж, спасибо за сочувствие. Но не переживайте, мы как-нибудь продержимся.

Вопрос: Фондовый рынок обвалился на 10%, рубль упал по отношению к доллару.

C. В. Лавров: А у вас разве не было плохих времен? Помните, Джордж Сорос сыграл против вашего фондового рынка и обвалил фунт? Они же не просто угрожают наказать тех, кто имеет какие-то контакты с сирийским Правительством. По сути, они хотят наказать весь российский народ за то, что тот сделал «неправильный» выбор на президентских выборах. Они заявляют, что никогда не будут наносить вред простым людям, а только олигархам, политикам и военным, которые якобы дестабилизируют мир. Это ложь. Их настоящее желание — создать проблемы для сотен тысяч россиян.

Вопрос: Это и есть ваше уязвимое место. Россия, может быть, и располагает самым мощным ядерным оружием, о котором так красочно говорил Президент России В. Путин, но российская экономика слаба и уязвима.

C. В. Лавров: Да, это так, и мы в курсе. Но наша экономика прошла через многие испытания, начиная со Второй мировой войны. Хочу Вас заверить, что Правительство и Президент понимают всю необходимость реформ, и именно это и стало главной темой в первой части послания Президента России Федеральному Собранию. А во второй части Президент В. В. Путин рассказал о новейших видах оружия и закончил следующей мыслью о том, что мы всегда готовы к диалогу на основе взаимного уважения и баланса интересов.

Вопрос: У Вас есть такое ощущение, что снова началась «холодная война»?

C. В. Лавров: По-моему, сейчас все еще хуже, чем во времена «холодной войны», потому что в те времена по крайней мере были каналы коммуникации и не было такой истерической русофобии. Сегодня же мы наблюдаем, так сказать, геноцид посредством санкций.

Вопрос: То есть Вы считаете, что сегодня ситуация хуже, чем во времена «холодной войны»?

C. В. Лавров: Да, именно из-за отсутствия каналов коммуникации. По крайней мере, их почти не осталось. [/ИСТОРИЯВОПРОСА]