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Посольство: Россия неоднократно предлагала Британии сотрудничество по информбезопасности
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Посольство: Россия неоднократно предлагала Британии сотрудничество по информбезопасности 

RT на русском 1 час назад
Россия несколько раз предлагала Великобритании создать двусторонние механизмы для взаимодействия в сфере информационной безопасности. Об этом заявил говорится в комментарии пресс-секретаря российского посольства в Лондоне.
«Было бы полезно отметить, что Россия делала Великобритании несколько предложений на разных уровнях о создании двусторонних механизмов сотрудничества в сфере информационной безопасности», — сказал пресс-секретарь.
Отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил главе МИД Великобритании Борису Джонсону начать серьёзный диалог по данному вопросу в декабре 2017 года во время его визита в Москву.
«К сожалению, все наши предложения британской стороной игнорировались», — заключил он.
Ранее посольство России ответило на обвинения Великобритании в подготовке кибератак.
15 апреля британские СМИ сообщили о якобы готовящейся хакерской атаке из России, в результате которой пострадают высокопоставленные лица Соединённого Королевства.
RT на русском: последние новости
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