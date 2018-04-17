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Канада отзывает членов семей дипломатов с Кубы
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Канада отзывает членов семей дипломатов из посольства на Кубе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Павел Герасимов© РИА Новости / Павел Герасимов
Канада отзовет членов семей дипломатов из посольства страны на Кубе, пока не выяснены причины случаев "недомогания" у сотрудников представительства, сообщается в заявлении правительства страны.
В заявлении отмечается, что правительство продолжает расследование причин необычных симптомов, пока причина остается неизвестной.
"В результате этой неопределенности, министерство иностранных дел и международной торговли Канады решило изменить статус посольства Канады на Кубе на место работы без сопровождения семьи. Это означает, что члены семей не смогут сопровождать канадских дипломатов, размещенных на Кубе", — говорится в заявлении. Отмечается, что члены семей вернутся в Канаду в ближайшие недели.
Также сообщается, что с осени 2017 года не было новых инцидентов. "Однако у семей дипломатов, вернувшихся в Канаду, симптомы продолжают проявляться", — заявляет правительство страны.
Ранее сообщалось, что, по версии Вашингтона, работники посольств Канады и США на Кубе подвергались "атакам" с использованием специальных приборов с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время и в разных местах. Как подчеркивается, в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем. В конце сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.
Ранее госдепартамент США сообщил, что с 5 марта этого года посольство на Кубе будет работать в ограниченном составе на постоянной основе, объяснив это заботой о безопасности своих сотрудников. Госдеп начал отзыв сотрудников посольства на Кубе в сентябре прошлого года.
Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе. Также кубинское правительство отрицает какую-либо причастность к инцидентам.
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