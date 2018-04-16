Резкая критика Трампа о Путине 

Резкая критика Трампа о ПутинеРезкие и жесткие высказывания Президента США в адрес Башара Асада и В. Путина произошли после вчерашней химической атаки на сирийский город Дума, который находится в зоне, контролируемой мятежниками. Предполагается, что за химической атакой стояли войска Башара Асада. Сирия и Россия категорически отвергают все обвинения.
Спасательные и медицинские службы сообщили о 49 жертвах химической атаки. По информации службы ВВС, количество жертв существенно больше.
В опубликованных твитах Дональд Трамп назвал Башара Асада «животным» и раскритиковал В. Путина и Иран за их поддержку сирийского лидера. Он подчеркнул, что Асад и Россия заплатят «большую цену» за их роль в кризисе. Президент США также отметил Барака Обаму за его неудачи в решении проблемы Асада, который неоднократно «пересекал красную линию», применяя химическое оружие против своего народа.