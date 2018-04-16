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Посольство России ответило на обвинения Великобритании в подготовке кибератак
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Посольство России ответило на обвинения Великобритании в подготовке кибератак 

RT на русском 1 час назад
Заявления о якобы готовящейся хакерской атаке на Великобританию со стороны России являются примером «необоснованной политики» Лондона по отношению к Москве. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря посольства России в Лондоне.
«В последние дни мы неоднократно наблюдали предупреждения о том, что Великобритания должна подготовиться к неизбежной кибератаке со стороны России «в отместку» за авиаудары в Сирии и инцидент в Солсбери», — заявил он.
Он отметил, что подобные обвинения и спекуляции рассматриваются как яркие примеры безрассудной, провокационной и необоснованной политики в отношении России.
«Мы разочарованы тем фактом, что столь серьёзные заявления делаются публично без предъявления каких-либо доказательств и без каких-либо попыток со стороны Великобритании прояснить ситуацию в первую очередь с Россией», — подчеркнул представитель российского посольства.
Ранее США и Великобритания заявили о киберугрозе со стороны России.
15 апреля британские СМИ сообщили о якобы готовящейся хакерской атаке из России, в результате которой пострадают высокопоставленные лица Соединённого Королевства.
RT на русском: последние новости
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