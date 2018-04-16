Могерини пожаловалась на «злонамеренные действия» России

В качестве примеров она назвала ситуации на Украине , в Крыму и в Сирии , а также «дезинформацию, гибридные угрозы, злонамеренные действия в интернете».

«Все меньше и меньше места для свободы слова и уважения прав человека», — приводит ее слова «Интерфакс»

Могерини заявила, что инцидент Солсбери показал необходимость защиты Евросоюза, в частности, от гибридных угроз.

В контексте отношений с Россией Могерини отметила, что ЕС нацелен на помощь гражданскому обществу, работу с молодежью.