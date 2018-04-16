СМИ сообщили о предстоящей замене посла РФ в Сирии

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники, Кинщак возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки вместо Сергея Вершинина , который 27 марта 2018 года был назначен заместителем главы МИД

Справка «СП»

В 2008–2013 годах — начальник отдела, замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

Александр Кинщак на дипломатической службе с 1988 года. Был назначен послом России в Сирии в декабре 2014 года.