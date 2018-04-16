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СМИ сообщили о предстоящей замене посла РФ в Сирии
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СМИ сообщили о предстоящей замене посла РФ в Сирии 

Свободная пресса 27 минут назад
В ближайшее время посла РФ в Сирии Александра Кинщака заменит нынешний российский посол в ОАЭ Александр Ефимов.
Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники, Кинщак возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки вместо Сергея Вершинина, который 27 марта 2018 года был назначен заместителем главы МИД.
Справка «СП»
Александр Ефимов был назначен послом в ОАЭ 16 апреля 2013 года. Окончил Московский государственный институт международных отношений. На дипломатической службе с 1980 года. В 2004–2008 годах — советник-посланник посольства России в Иордании.
В 2008–2013 годах — начальник отдела, замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.
Александр Кинщак на дипломатической службе с 1988 года. Был назначен послом России в Сирии в декабре 2014 года.
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