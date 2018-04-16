Лавров: Россия теряет остатки доверия к США 

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью "Би-би-си" заявил, что Москва теряет остатки доверия к Вашингтону, однако пока оно не нулевое.
"Мы теряем последние остатки доверия, которое пока не нулевое", — отметил Лавров.
Он также отметил, что Россия и США не были близки к конфронтации после ударов западных стран по Сирии и что военные двух стран продолжают обсуждать ситуацию в Сирии на профессиональном уровне.
"Они (военные — "Газета.Ru") понимают друг друга и понимают лучше, чем кто-либо другой, опасность подобных авантюр", — сказал Лавров.
Ранее Лавров заявил, что готовность США, Британии и Франции нанести удары в Сирии стала сигналом для "плохих парней".