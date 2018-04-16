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Лавров напомнил Джонсону о позорном факте
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Лавров напомнил Джонсону о позорном факте 

Рамблер 29 минут назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вспомнил, как в 1938 году британцы играли в футбол с командой Германии.
"В 1938 году британская команда играла против Германии, когда 1936 год уже остался в прошлом. В интернете можно найти фотографию, на которой и немецкие, и английские игроки приветствуют Гитлера нацистским приветствием", — отметил Лавров в интервью "Би-би-си".
Он также отметил, что не планирует обсуждать Джонсона, так как они недавно общались в Москве.
>> Лавров объяснил санкции США
Ранее Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года в Третьем рейхе.
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