Лавров напомнил Джонсону о позорном факте

"В 1938 году британская команда играла против Германии, когда 1936 год уже остался в прошлом. В интернете можно найти фотографию, на которой и немецкие, и английские игроки приветствуют Гитлера нацистским приветствием", — отметил Лавров в интервью "Би-би-си".

Он также отметил, что не планирует обсуждать Джонсона, так как они недавно общались в Москве

Ранее Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года в Третьем рейхе.