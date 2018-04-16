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Посольство России назвало обвинения в кибератаках провокацией Британии
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Посольство России назвало обвинения в кибератаках провокацией Британии
РИА Новости
45 минут назад
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РИА НОВОСТИ
. ОБВИНЕНИЯ В АДРЕС
РФ
В КИБЕРАТАКАХ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИМЕРОМ «ПРОВОКАЦИОННОЙ И НЕОБОСНОВАННОЙ ПОЛИТИКИ» ЛОНДОНА ПО ОТНОШЕНИЮ К
МОСКВЕ
— ПОСОЛЬСТВО РОССИИ
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