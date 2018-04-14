Постпредство РФ: ситуацию в Сирии 16 апреля обсудит в Женеве Целевая группа

Великобритании и ЖЕНЕВА, 14 апреля. / ТАСС /. Обострившаяся в результате ударов США Франции ситуация в Сирии будет обсуждаться в понедельник, 16 апреля, в Женеве на внеочередном заседании Целевой группы по прекращению огня (ЦГПО). Заседание созвано по инициативе России , сообщили в субботу ТАСС в постоянном представительстве РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

"На понедельник намечено заседание ЦГПО. Оно будет проведено по инициативе России", — пояснила представитель российской дипмиссии Ольга Жигалова.

ЦГПО была создана по решению Международной группы поддержки Сирии. Обычно она проводит свои заседания еженедельно по средам или четвергам. В нее входят дипломаты более чем из двух десятков стран.