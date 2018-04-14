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Постпредство РФ: ситуацию в Сирии 16 апреля обсудит в Женеве Целевая группа
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Постпредство РФ: ситуацию в Сирии 16 апреля обсудит в Женеве Целевая группа 

ТАСС 14 апреля 2018
ЖЕНЕВА, 14 апреля. /ТАСС/. Обострившаяся в результате ударов США, Великобритании и Франции ситуация в Сирии будет обсуждаться в понедельник, 16 апреля, в Женеве на внеочередном заседании Целевой группы по прекращению огня (ЦГПО). Заседание созвано по инициативе России, сообщили в субботу ТАСС в постоянном представительстве РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
"На понедельник намечено заседание ЦГПО. Оно будет проведено по инициативе России", — пояснила представитель российской дипмиссии Ольга Жигалова.
ЦГПО была создана по решению Международной группы поддержки Сирии. Обычно она проводит свои заседания еженедельно по средам или четвергам. В нее входят дипломаты более чем из двух десятков стран.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место 7 апреля применение химического оружия в сирийском городе Дума. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.
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