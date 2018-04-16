США и Великобритания заявили о киберугрозе со стороны России 

Министерство внутренней безопасности США, ФБР и Национальный центр кибербезопасности Соединённого Королевства опубликовали совместное техническое предупреждение о якобы спонсируемой правительством России программе по взлому сетевого оборудования государственных и частных компаний с целью получения информации.
Правительство США обозначило эти действия как «GRIZZLY STEPPE».
«Техпредупреждение направлено на информирование организаций из государственного и частного секторов, ведущих инфраструктурных компаний и интернет-провайдеров о кампании российского правительства России, а также для снижения воздействия этой деятельности», — говорится в сообщении.
При этом не представлены ни какие свидетельства или доказательства, указывающие на причастность России к хакерским атакам.
Ранее в Великобритании о якобы готовящейся хакерской атаке из России, в результате которой пострадают высокопоставленные лица государства.