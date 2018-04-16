США и Великобритания заявили о киберугрозе со стороны России

Правительство США обозначило эти действия как «GRIZZLY STEPPE».

«Техпредупреждение направлено на информирование организаций из государственного и частного секторов, ведущих инфраструктурных компаний и интернет-провайдеров о кампании российского правительства России , а также для снижения воздействия этой деятельности», — говорится в сообщении.

При этом не представлены ни какие свидетельства или доказательства, указывающие на причастность России к хакерским атакам.

Ранее в Великобритании о якобы готовящейся хакерской атаке из России, в результате которой пострадают высокопоставленные лица государства.