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ВОЗ пока не получила доступ в сирийскую Думу
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ВОЗ пока не получила доступ в сирийскую Думу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
ЖЕНЕВА, 17 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения пока не получила доступ в сирийскую Думу, работает с властями над организацией скорейшего визита туда оценочной миссии, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
"У нас пока нет доступа в Думу, но мы работаем с соответствующими властями, чтобы как можно скорее организовать оценку ситуации с общественным здравоохранением в Думе", — сказал он.
Язаревич подчеркнул, что оценочная миссия ВОЗ будет работать в Думе отдельно от миссии Организации по запрещению химического оружия.
Накануне постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов сообщил, что в Думу были направлены представители ВОЗ «для оценки объективной обстановки с точки зрения медико-санитарных условий в том районе, где, якобы, было применено химическое оружие». Как ожидается, по итогам визита они могут скорректировать свое заявление от 11 апреля о массовых жертвах в результате предполагаемой атаки в Думе.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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