В сирийской Думе нашли химическую лабораторию боевиков

Александр Родионов. Российские военные нашли химическую лабораторию боевиков и склад химикатов в сирийском городе Дума , сообщил специалист войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ

«В ходе осмотра города Дума была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов. При их осмотре специалистами войск РХБЗ обнаружены химические вещества, контролируемые конвенцией о запрещении химического оружия», — сказал Родионов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, военные нашли вещества, необходимые для создания иприта, а также баллон с хлором.