Гатилов: удар США и союзников по Сирии поставил под угрозу дальнейшие переговоры

"Эта ничем не спровоцированная агрессия привела к витку напряженности вокруг Сирии и фактически поставила под вопрос судьбу дальнейшего переговорного процесса", — сказал дипломат.

Предлогом для ракетных ударов послужили утверждения о якобы примененном в городе Дума химическом оружии. Гатилов напомнил, что для установления истины в настоящее время на месте находятся эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). «Им оказывается всемерная поддержка со стороны сирийских властей и представителей российской военной полиции. Созданы все условия для их нормальной работы, в первую очередь с точки зрения обеспечения их безопасности», — пояснил Гатилов.

Российские военные эксперты в области химии провели ранее необходимые мероприятия в этом районе, и «никаких следов применения химического оружия в Думе ими обнаружено не было», указал дипломат. Такие же свидетельства предоставили «и сирийские медики, которые работали в Думе в момент якобы применения химического оружия», добавил постпред РФ.

Он сообщил, что в понедельник в Женеве по инициативе России состоялось внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня (ЦГПО), речь на котором шла о субботнем ударе союзников по Сирии. «С нашей стороны была подробно дана оценка неправомерным действиям этих стран, представляющим собой грубое нарушение международного права и, прежде всего, Устава ООН, — отметил Гатилов. — Наша позиция была с большой заинтересованностью выслушана членами ЦГПО. Надо сказать, что на этот раз активность государств была весьма высокой, наши единомышленники, составляющие значительную группу стран, поддержали позицию Российской Федерации», — резюмировал Гатилов.

Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен, по данным Минобороны РФ, самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе.

Предложений о переносе переговорного процесса по Сирии из Женевы нет Отвечая на вопрос, касающийся предложения главы МИД Австрии Карин Кнайсль о проведении переговоров в Вене , глава российской дипмиссии сказал: «Местом межсирийских переговоров является Женева. Было бы логично сохранить этот переговорный процесс в нынешнем формате». «Во всяком случае, — пояснил дипломат, — никаких разговоров о переносе переговорной площадки из Женевы в Вену сейчас не идет».

Как сообщило ранее агентство Bloomberg, глава австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль заявила, что новые переговоры по сирийскому урегулированию могли бы пройти в Вене на площадке расположенных в этом городе офисов ООН.

Восьмой раунд переговоров в Женеве прошел в декабре 2017 года, а в январе в Вене была проведена специальная встреча в рамках переговорного процесса. Дискуссии проходят под эгидой ООН.