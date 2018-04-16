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СМИ назвали имя нового посла России в Сирии
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СМИ назвали имя нового посла России в Сирии 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Посол РФ в Сирии Александр Кинщак скоро покинет свой пост. Об этом сообщили источники «Фонтанки» и подтвердили собеседники «Коммерсанта» в Министерстве иностранных дел России. По их словам, за этим решением стоит глава ведомства Сергей Лавров.
«ФедералПресс» напоминает, что Кинщак стал главой сирийской дипмиссии в декабре 2014 года.
По данным изданий, Кинщак вернется в Москву, где станет главой департамента Ближнего Востока и Северной Африки вместо Сергея Вершинина, который ранее стал замминистра иностранных дел. Источники добавили, что президент подпишет указ о назначении нового посла в Сирии к майским праздникам.
Новым послом России в Сирии станет посол России в ОАЭ Александр Ефимов. Пока не известно, кто займет его место. Ефимов в 2004-2008 годах был советником-посланником посольства России в Иордании.
Как ранее писал «ФедералПресс», Сергей Лавров, по данным СМИ, сохранит за собой пост министра иностранных дел в новом правительстве. Эксперты считают, что 68-летний Лавров сохранит свой пост если на все шесть лет нового срока Путина, то как минимум на два-три года. Он руководит МИД уже 14 лет.
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