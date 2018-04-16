Лавров: заявления Запада об ударах по Сирии стали сигналом для «плохих парней»

"Некоторое время назад три западные страны (США, Великобритания, Франция), которые ведут эту сумасшедшую кампанию в Сирии, заявили, что если (президент Сирии Башар ) Асад применит химическое оружие, то они нанесут удар. Так вот, я уверен, что это стало сигналом для «плохих парней», включая «Белые каски», устроить провокацию. Теперь — после удара 14 апреля — они вновь заявляют: если будет применено химическое оружие, мы снова ударим. Это еще одно приглашение экстремистам возобновить бои. Что они уже и предприняли: они атаковали Дамаск незамедлительно после нанесения удара", — сказал Лавров.

Он также отметил, что прежде чем заявлять, что Башар Асад «вновь» применил химическое оружие в Думе , нужно доказать, что он его когда-либо использовал.

По его словам, у России гораздо больше «законных» вопросов к западным партнерам по поводу надуманных обвинений и заявлений в том, что касается как ситуации вокруг происходящего в сирийской Думе, так и в деле Скрипаля.

Ранее сообщалось, что Россия обнаружила «актеров» из видео постановочной химатаки в Сирии.