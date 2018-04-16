Лавров призвал искать доказательства инсценировки химической атаки в Сирии на месте

На вопрос, стояла ли, по мнению Москвы, за этой инсценировкой Великобритания , министр ответил, что «история знает некоторые [подобные] примеры в последние десятилетия».

Лавров также заявил, что существуют неопровержимые доказательства того, что химическая атака была сфабрикована. «Неопровержимые доказательства находятся непосредственно на месте», — подчеркнул он.

В ходе беседы глава МИД РФ упрекнул корреспондента Би-би-си в слабой подготовке перед интервью. Журналист поинтересовался, осуждает ли Россия использование химического оружия.

"Это, что вопрос? — переспросил Лавров. — Я думал, что вы гораздо лучше осведомлены о российской позиции, чтобы задавать такие очевидные вопросы". Он напомнил, что Россия ликвидировала все свое химическое оружие, так как ратифицировала Конвенцию о запрещении химического оружия.

Лавров также указал на то, что Запад должен доказать, что сирийские власти использовали химическое оружие в городе Дума, прежде чем говорить о новых ударах.