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Лавров призвал искать доказательства инсценировки химической атаки в Сирии на месте
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Лавров призвал искать доказательства инсценировки химической атаки в Сирии на месте 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал искать доказательства инсценировки химической атаки в городе Дума на месте.
"Никакого инцидента (с применением химического оружия — прим. ТАСС) не было. То, что имело место, — это инсценировка", — сказал глава МИД РФ в интервью британской телерадиовещательной компании Би-би-си.
На вопрос, стояла ли, по мнению Москвы, за этой инсценировкой Великобритания, министр ответил, что «история знает некоторые [подобные] примеры в последние десятилетия».
Лавров также заявил, что существуют неопровержимые доказательства того, что химическая атака была сфабрикована. «Неопровержимые доказательства находятся непосредственно на месте», — подчеркнул он.
В ходе беседы глава МИД РФ упрекнул корреспондента Би-би-си в слабой подготовке перед интервью. Журналист поинтересовался, осуждает ли Россия использование химического оружия.
"Это, что вопрос? — переспросил Лавров. — Я думал, что вы гораздо лучше осведомлены о российской позиции, чтобы задавать такие очевидные вопросы". Он напомнил, что Россия ликвидировала все свое химическое оружие, так как ратифицировала Конвенцию о запрещении химического оружия.
Лавров также указал на то, что Запад должен доказать, что сирийские власти использовали химическое оружие в городе Дума, прежде чем говорить о новых ударах.
"Прежде чем говорить «снова», вы должны доказать, что он (президент Сирии Башар Асад — прим. ТАСС) использовал химическое оружие", — сказал министр, отвечая на вопрос журналиста о реакции России в случае, если страны Запада вновь нанесут удар по Сирии, обвинив ее в еще одном эпизоде применения химического оружия.
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