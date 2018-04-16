Правительство Великобритании обвинило Россию в кибершпионаже

Великобритания обвинила Россию в кибершпионаже и игнорировании норм международного права. Об этом, как сообщает агентство Рейтер, заявил в понедельник пресс-секретарь британского правительства, который прокомментировал утверждения Лондона и Вашингтона о том, что российские хакеры атакуют сети государственных ведомств, компаний и критических объектов инфраструктуры по всему миру, передает ТАСС

«Это еще один пример игнорирования Россией международных норм и мирового порядка — на этот раз путем развернутой кампании кибершпионажа и агрессии, которыми она пытается подорвать правительства и дестабилизировать бизнес», — приводит агентство слова представителя британского кабмина. «Выявление этой вредоносной деятельности делает четкое послание России: мы знаем, что вы делаете, и вы не добьетесь успеха», — утверждает он.