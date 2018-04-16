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Правительство Великобритании обвинило Россию в кибершпионаже
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Правительство Великобритании обвинило Россию в кибершпионаже 

BFM.RU 18 минут назад
Великобритания обвинила Россию в кибершпионаже и игнорировании норм международного права. Об этом, как сообщает агентство Рейтер, заявил в понедельник пресс-секретарь британского правительства, который прокомментировал утверждения Лондона и Вашингтона о том, что российские хакеры атакуют сети государственных ведомств, компаний и критических объектов инфраструктуры по всему миру, передает ТАСС.
«Это еще один пример игнорирования Россией международных норм и мирового порядка — на этот раз путем развернутой кампании кибершпионажа и агрессии, которыми она пытается подорвать правительства и дестабилизировать бизнес», — приводит агентство слова представителя британского кабмина. «Выявление этой вредоносной деятельности делает четкое послание России: мы знаем, что вы делаете, и вы не добьетесь успеха», — утверждает он.
Как ранее в понедельник информировала вещательная корпорация Би-би-си, Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании, ФБР и Министерство национальной безопасности США предупредили о глобальной кампании неких российских хакеров, предположительно спонсируемых государством, которые стремятся завладеть важным интернет-оборудованием.
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