Бывший спикер Верховной рады Украины Александр Мороз в понедельник заявил, что его страна находится под внешним управлением со стороны Госдепартамента США.
Комментируя планы министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по реинтеграции Донбасса, политик сказал (его слова приводит телеканал NewsOne):
«Донбасс, безусловно, вернётся в состав Украины, но нынешняя власть в этом не заинтересована, потому что она выполняет внешние указания в этом вопросе. Она управляема извне».
Мороз добавил, что желания украинских властей ничего не значат, потому что все решения принимаются в Госдепе.
С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, заявивших о независимости после госпереворота в стране. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек (среди них — почти 2,8 тыс. гражданских лиц), еще около 24 тыс. пострадали.