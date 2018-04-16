Экс-спикер Верховной Рады: Украина находится под управлением Госдепа

Комментируя планы министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по реинтеграции Донбасса, политик сказал (его слова приводит телеканал NewsOne):

«Донбасс, безусловно, вернётся в состав Украины, но нынешняя власть в этом не заинтересована, потому что она выполняет внешние указания в этом вопросе. Она управляема извне».

Мороз добавил, что желания украинских властей ничего не значат, потому что все решения принимаются в Госдепе.

С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, заявивших о независимости после госпереворота в стране. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек (среди них — почти 2,8 тыс. гражданских лиц), еще около 24 тыс. пострадали.