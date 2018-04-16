Меркель и Эрдоган отметили важность прогресса в политическом процессе в САР

"Центральной темой переговоров стала ситуация в Сирии. Канцлер и президент обменялись мнениями о возможностях продвинуться в политическом процессе. Они выразили единое мнение, что это крайне необходимо", — говорится в заявлении.

Также стороны обсудили двусторонние отношения.

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