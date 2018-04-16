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Меркель и Эрдоган отметили важность прогресса в политическом процессе в САР
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Меркель и Эрдоган отметили важность прогресса в политическом процессе в САР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БЕРЛИН, 16 апр — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре высказались за необходимость прогресса в политическом процессе в Сирии, сообщает пресс-служба кабмина Германии.
"Центральной темой переговоров стала ситуация в Сирии. Канцлер и президент обменялись мнениями о возможностях продвинуться в политическом процессе. Они выразили единое мнение, что это крайне необходимо", — говорится в заявлении.
Также стороны обсудили двусторонние отношения.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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