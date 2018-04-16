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Захарова высказалась о провале США
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Захарова высказалась о провале США 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в провале «дипломатической игры» на Ближнем Востоке. Об этом Захарова заявила в эфире телеканала «Россия-1».
«К сожалению, не найдя возможности, видимо, поддерживать с нами дипломатическую игру, и, в общем-то провалив свою дипломатическую игру в том же самом регионе Ближний Восток и север Африки, США, видимо, перешли к плану «Б»: бесконечным запугиваниям, санкциям», — цитирует Захарову ТАСС.
Захарова назвала это частью большой стратегии и отметила, что силовые методы применяют страны, которые громче всех говорили о свободной торговле и конкуренции.
 Ещё 6 источников 
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