Захарова высказалась о провале США

«К сожалению, не найдя возможности, видимо, поддерживать с нами дипломатическую игру, и, в общем-то провалив свою дипломатическую игру в том же самом регионе Ближний Восток и север Африки, США, видимо, перешли к плану «Б»: бесконечным запугиваниям, санкциям», — цитирует Захарову ТАСС.

Захарова назвала это частью большой стратегии и отметила, что силовые методы применяют страны, которые громче всех говорили о свободной торговле и конкуренции.