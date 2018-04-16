Трамп по-прежнему надеется на встречу с Путиным 

Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, американский президент продолжает утверждать, что для мира будет лучше, если Москва и Вашингтон будут иметь хорошие отношения. При этом Трамп считает, что сейчас все зависит от действий России, передает агентство Bloomberg. Напомню, Трамп уже не раз говорил, что готов к переговорам с российским лидером. Во время последней телефонной беседы, которая состоялась после переизбрания Владимира Путина на пост президента, главы двух стран обсудили возможность двусторонней встречи. Однако конкретных договоренностей о дате пока нет.