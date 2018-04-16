«Химатаку» в Думе назвали провокацией

Российский постпред при ОЗХО назвал «химатаку» в Думе провокацией

"Мы охарактеризовали произошедшее в Думе, это пригород Дамаска, как грубую провокацию, о которой и мы, и сирийцы неоднократно предупреждали как Совет Безопасности ООН, так и руководство ОЗХО", — сказал он во время пресс-конференции.

Великобритании и Франции в В связи с этим постпред назвал действия США Сирии актом агрессии и военной авантюрой. "Нанесен серьезный удар по перспективам политического урегулирования в стране, где уже семь лет продолжается серьезный внутренний конфликт", — добавил он.

Шульгин обратил внимание на то, что коалиция нанесла удар, не дожидаясь прибытия миссии ОЗХО. Он предположил, что экспертное заключение могло нарушить планы агрессоров.

"Видимо, никакое расследование западным странам во главе с США и не требуется. Они для себя уже все решили. Но, может быть, они и боятся, что эксперты, поработав на месте, опровергнут лживую версию, которая послужила основанием для ракетного удара", — сказал постпред.

Эскалация ситуации вокруг Сирии

В начале апреля Запад обвинил Дамаск в использовании химоружия в сирийском городе Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы использованной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ правительственными войсками — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, не было пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

Несмотря на это, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории САР более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийской ПВО. Пострадали три человека. Удары нанесли до начала работы миссии ОЗХО, которая отправится в Думу 18 апреля.