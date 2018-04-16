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Белый дом: Трамп сам распорядился выслать российских дипломатов
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Трамп отложил санкции против России
Трамп отложил санкции против России

Белый дом: Трамп сам распорядился выслать российских дипломатов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продолжит проводить жесткую линию по отношению к России, он сам отдал распоряжение выслать российских дипломатов в конце марта, администрация продолжает выработку новых санкций. Об этом в понедельник во время поездки американского лидера во Флориду заявила его пресс-секретарь Сара Сандерс, чьи высказывания распространил Белый дом.
Ее попросили прокомментировать публикацию в газете The Washington Post, согласно которой глава государства обвинил своих помощников в том, что они ввели его в заблуждение по поводу общего числа дипломатов из России, которых предполагалось выслать из США. «Президент был тем, кто отдал это указание. Президент ясно дал понять, что он будет жестким по отношению к России», — сказала Сандерс.
Но, продолжила она, в то же самое время Трамп хотел бы иметь хорошие отношения с Москвой. Однако, по ее словам, это будет зависеть от того, будет ли Россия играть в этом процессе положительную роль. «Но пока что мы не видим, что это произошло, и президент продолжит быть жестким с ними, поэтому мы продолжим рассматривать ряд санкций», — резюмировала Сандерс.
По данным The Washington Post, 24 марта помощники Трампа представили ему план скоординированных с Европой действий, призванных «наказать Москву» за инцидент в Солсбери. Они объяснили, что США вышлют «почти столько же российских дипломатов, сколько и европейские союзники». Помощники имели в виду общее число российских дипсотрудников, которых на тот момент уже выслал Лондон и намеревались выслать Париж, Берлин и ряд других стран Европы, отмечает газета. Но Трамп тогда почему-то посчитал, что «речь идет о каждой в отдельности стране».
26 марта Вашингтон объявил о высылке из США 60 россиян, в то время как Франция и Германия ограничились каждая четырьмя дипломатами. «И Трамп пришел в ярость, поскольку пресса преподнесла это так, будто его администрация занимает самую жесткую [из стран Запада] позицию в отношении России», — указало издание.
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