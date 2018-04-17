Парламент должен принимать решения по военным действиям, заявил Корбин

В ночь на 14 апреля самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых, по данным Минобороны РФ, была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям. Британский премьер Тереза Мэй приняла решение об участии страны в операции в Сирии самостоятельно, без консультаций с парламентом, воспользовавшись «королевской прерогативой», чем вызвала возмущение многих парламентариев.

"Я выступаю за предоставление парламенту фундаментального права принимать решения, касающиеся вопросов войны и мира… Парламент должен иметь возможность остановить правительство от развязывания военных действий", — заявил Корбин во время экстренных дебатов в парламенте, посвященных ситуации вокруг участия Британии в бомбардировках Сирии.

"Принцип отчетности перед парламентом в том, что касается вопроса развязывания войны, был установлен в 2003 году. И этот принцип, я считаю, должен быть увековечен в законодательстве", — подчеркнул лидер британской оппозиции.

Корбин заявил, что правительство страны «должно отчитываться перед парламентом, а не перед главами других государств», намекнув на то, что британский премьер Тереза Мэй последовала требованиям президента США Дональда Трампа