Ещё
Парламент должен принимать решения по военным действиям, заявил Корбин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парламент должен принимать решения по военным действиям, заявил Корбин 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алекс Макнотон
ЛОНДОН, 17 апр — РИА Новости, Мария Табак. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин считает необходимым законодательно закрепить за парламентом право принимать решения касательно военных действий с участием Великобритании.
В ночь на 14 апреля самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых, по данным Минобороны РФ, была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям. Британский премьер Тереза Мэй приняла решение об участии страны в операции в Сирии самостоятельно, без консультаций с парламентом, воспользовавшись «королевской прерогативой», чем вызвала возмущение многих парламентариев.
"Я выступаю за предоставление парламенту фундаментального права принимать решения, касающиеся вопросов войны и мира… Парламент должен иметь возможность остановить правительство от развязывания военных действий", — заявил Корбин во время экстренных дебатов в парламенте, посвященных ситуации вокруг участия Британии в бомбардировках Сирии.
"Принцип отчетности перед парламентом в том, что касается вопроса развязывания войны, был установлен в 2003 году. И этот принцип, я считаю, должен быть увековечен в законодательстве", — подчеркнул лидер британской оппозиции.
Корбин заявил, что правительство страны «должно отчитываться перед парламентом, а не перед главами других государств», намекнув на то, что британский премьер Тереза Мэй последовала требованиям президента США Дональда Трампа.
Лидер лейбористов подчеркнул, что правительство, самостоятельно приняв решение об участии Британии в бомбардировках, отказалось учесть рекомендации комиссии Джона Чилкота, призывавшей к более широкому и тщательному обсуждению вопросов, связанных с участием в военных действиях.
РИА Новости: последние новости
В США заявили, что могут доказать применение хлора и зарина в Думе Миссия ОЗХО прибудет в сирийскую Думу в субботу, сообщили СМИ Китай пообещал победить США в "оборонительной торговой войне"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту12
Россия отказалась перевозить грузы НАТО304
Скрипалей отравили жидкостью89
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа44
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе108
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение