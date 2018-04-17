Россия рассказала о производстве химического оружия в сирийской Думе

Сирии Российские военные нашли принадлежащую боевикам лабораторию для производства химического оружия в сирийском городе Дума . Об этом рассказал представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Александр Родионов в эфире «Россия 24», передает «Интерфакс»

По его словам, был также обнаружен склад веществ, контролируемых Конвенцией о запрещении химического оружия. Среди них нашли в том числе и баллон с хлором, аналогичный появлявшемуся на фотографиях в сети после сообщений о химической атаке в городе.

«Обнаружены вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта (…) Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ», — заявил Родионов.

Ранее 17 апреля сообщалось, что эксперты Организации по запрещению химического оружия прибыли в город Дума. Они должны оценить ситуацию на месте и проверить сведения о возможной химической атаке, сообщения о которой появились 6 апреля.

Великобритании и Ночью 14 апреля США Франция нанесли совместный удар по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в Думе.