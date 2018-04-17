Президенты Турции и Ирана обсудили по телефону ситуацию в Сирии

АНКАРА , 17 апр — РИА Новости . Президенты Турции Ирана Тайип Эрдоган и Хасан Роухани обсудили по телефону ситуацию в Сирии и договорились о продолжении процесса сирийского урегулированию с участием Москвы , Анкары и Тегерана на площадке «Астана», сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера во вторник. "Наш президент и его иранский коллега обсудили по телефону последние события в Сирии и двухсторонние отношения. Эрдоган отметил, что Турция с самого начала высказала свою позицию по отношению к использованию химического оружия. По его словам, нельзя давать поводов для эскалации напряженности в Сирии. Оба лидера сошлись во мнении относительно сохранения территориальной целостности Сирии и подчеркнули важность продолжения совместных усилий в рамках процесса в Астане с участием РФ , Турции и Ирана для достижения политического урегулирования в Сирии", — сообщил источник. Он добавил, что президенты Турции и Ирана высказали удовлетворение состоянием экономических отношений Турции и Ирана и договорились их укреплять. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>