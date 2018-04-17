Ещё
Президенты Турции и Ирана обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президенты Турции и Ирана обсудили по телефону ситуацию в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
АНКАРА, 17 апр — РИА Новости. Президенты Турции и Ирана Тайип Эрдоган и Хасан Роухани обсудили по телефону ситуацию в Сирии и договорились о продолжении процесса сирийского урегулированию с участием Москвы, Анкары и Тегерана на площадке «Астана», сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера во вторник.
"Наш президент и его иранский коллега обсудили по телефону последние события в Сирии и двухсторонние отношения. Эрдоган отметил, что Турция с самого начала высказала свою позицию по отношению к использованию химического оружия. По его словам, нельзя давать поводов для эскалации напряженности в Сирии. Оба лидера сошлись во мнении относительно сохранения территориальной целостности Сирии и подчеркнули важность продолжения совместных усилий в рамках процесса в Астане с участием РФ, Турции и Ирана для достижения политического урегулирования в Сирии", — сообщил источник.
Он добавил, что президенты Турции и Ирана высказали удовлетворение состоянием экономических отношений Турции и Ирана и договорились их укреплять.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Патриарх Кирилл обсудил по телефону с папой Римским удары по Сирии В США заявили, что могут доказать применение хлора и зарина в Думе Макрон заявил, что он "ровня Путину", сообщили СМИ
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО468
Крым попадет на украинские деньги95
Макрон назвал себя «ровней Путину»231
Умер Владимир Тыкке6
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение