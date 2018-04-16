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«Ъ»: Россия может вскоре сменить посла в Сирии
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Трамп отложил санкции против России

«Ъ»: Россия может вскоре сменить посла в Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Александр Ефимов станет новым послом России в Сирии, сменив на этом посту Александра Кинщака, сообщается в понедельник на сайте издания «Коммерсантъ».
"Александра Кинщака сменит нынешний посол РФ в ОАЭ Александр Ефимов", — пишет газета со ссылкой на дипломатические источники.
По информации издания, Кинщак возглавит Департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ вместо Сергея Вершинина, который 27 марта был назначен заместителем министра иностранных дел РФ.
Ефимов был назначен послом в ОАЭ 16 апреля 2013 года, напоминает "Коммерсантъ". Кинщак является послом в Сирии с 22 декабря 2014 года.
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 Ещё 7 источников 
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