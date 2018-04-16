«Ъ»: Россия может вскоре сменить посла в Сирии 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Александр Ефимов станет новым послом России в Сирии, сменив на этом посту Александра Кинщака, сообщается в понедельник на сайте издания «Коммерсантъ».
"Александра Кинщака сменит нынешний посол РФ в ОАЭ Александр Ефимов", — пишет газета со ссылкой на дипломатические источники.
По информации издания, Кинщак возглавит Департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ вместо Сергея Вершинина, который 27 марта был назначен заместителем министра иностранных дел РФ.
Ефимов был назначен послом в ОАЭ 16 апреля 2013 года, напоминает "Коммерсантъ". Кинщак является послом в Сирии с 22 декабря 2014 года.