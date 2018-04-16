Ещё
Страны Запада не поддержал миссию ОЗХО в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страны Запада не поддержал миссию ОЗХО в Сирии 

Российская Газета 16 минут назад
Фото: Российская Газета
Как рассказал постпред РФ при организации Александр Шульгин по итогам заседания исполсовета ОЗХО, состоявшегося в понедельник вечером в Гааге, предложенный проект поставил союзников США в очень неудобное положение. В конечном итоге председатель так и не вынес его на голосование, а встреча больше напоминала «разговор глухих».
Шульгин подчеркнул, что работа инспекторов ОЗХО является особенно важной и востребованной в свете авиаударов стран Запада по Сирии под предлогом инцидента в Думе. Но США и их союзники, которые, как напомнил дипломат, «цинично» нанесли удары, не дожидаясь какого-либо расследования, теперь боятся выводов специалистов. Они «лихорадочно ищут оправдания» на случай, если их «лживая версия» о применении правительственными силами Сирии химоружия в Думе будет опровергнута. На это, в частности, указывает попытка американского посла «подстелить соломку» заявлениями о том, что русские специалисты что-то подчистили на месте предполагаемого применения химоружия.
Шульгин уверен, что США «не нужно никакое расследование» произошедшего в Думе, поскольку виновные уже назначены. Дипломат рассказал, что его американский коллега пытался представить ракетный удар по Сирии как «акцию возмездия», чему «активно подпевали англичанин и француз». Но Россия считает инцидент в Думе «грубой провокацией», о возможности которой Дамаск и Москва неоднократно предупреждали СБ ООН и руководство ОЗХО. Шульгин пообещал, что на следующую встречу РФ привезет тех, кто участвовал в подготовке провокаций и постановочных съемках «Белых касок» в Сирии, на основании которых Запад строит свои обвинения.
Российская Газета: последние новости
Лавров объяснил природу американских санкций в отношении России Лавров: Запад обвиняет Дамаск на основании данных СМИ и соцсетей Небензя высмеял идею Порошенко лишить Россию права вето в СБ ООН
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская подлодка спасла Сирию от Британии187
Российский «Панцирь» отбил атаку США693
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте89
Трамп отложил санкции против России170
Россия получила неожиданную поддержку145
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение