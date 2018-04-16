Исполсовет ОЗХО не принял проект документа РФ и Ирана в поддержку миссии Сирии

Исполнительный совет ОЗХО не стал голосовать по российско-иранскому проекту решения о расследовании в Сирии , подчеркнул постпред РФ при ОЗХО.

Исполнительный совет ОЗХО не принял проект документа РФ и Ирана в поддержку миссии в Сирии, поэтому сессия обернулась «сотрясанием воздуха», заявил российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин

Великобритании и По его словам, Москва расценивает удар США Франции по Сирии как акт агрессии против суверенного государства. При этом он мешает политическому урегулированию в стране, «где уже 7 лет продолжается серьезный внутренний конфликт».

«Новую военную авантюру США и поддержавших их стран мы расцениваем как вероломный акт агрессии против суверенного государства, против САР, являющейся членом ООН и также членом ОЗХО», — подчеркнул Шульгин.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам в Сирии. Было выпущено более 100 ракет, большую часть которых сбила сирийская ПВО.