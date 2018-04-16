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Исполсовет ОЗХО не принял проект документа РФ и Ирана в поддержку миссии Сирии
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Исполсовет ОЗХО не принял проект документа РФ и Ирана в поддержку миссии Сирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Исполнительный совет ОЗХО не стал голосовать по российско-иранскому проекту решения о расследовании в Сирии, подчеркнул постпред РФ при ОЗХО.
Исполнительный совет ОЗХО не принял проект документа РФ и Ирана в поддержку миссии в Сирии, поэтому сессия обернулась «сотрясанием воздуха», заявил российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин.
По его словам, Москва расценивает удар США, Великобритании и Франции по Сирии как акт агрессии против суверенного государства. При этом он мешает политическому урегулированию в стране, «где уже 7 лет продолжается серьезный внутренний конфликт».
«Новую военную авантюру США и поддержавших их стран мы расцениваем как вероломный акт агрессии против суверенного государства, против САР, являющейся членом ООН и также членом ОЗХО», — подчеркнул Шульгин.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам в Сирии. Было выпущено более 100 ракет, большую часть которых сбила сирийская ПВО.
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