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Могерини: обязательства Дамаска по астанинскому процессу не реализованы
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Могерини: обязательства Дамаска по астанинскому процессу не реализованы 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини считает, что политические обязательства властей Сирии, предусмотренные астанинским процессом, не были реализованы, поэтому вопрос возобновления политического процесса по-прежнему актуален.
"Я отмечу, что как астанинский процесс, так и переговоры, которые прошли в Сочи, содержат важные политические пункты, предусматривающие определенную степень обязательств со стороны сирийского режима, которые не материализовались ни после Астаны, ни после Сочи", — заявила Могерини на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
По ее мнению, это, в том числе, и вопрос последовательности действий со стороны РФ и Турции, которые должны способствовать реализации Дамаском своих обязательств в рамках политического урегулирования.
При этом Могерини подтвердила полную поддержку ЕС усилий спецпосланника ООН по Сирии Стаффаны де Мистуры по организации переговоров в рамках женевского процесса.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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