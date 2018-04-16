Хантсман: посольство США продолжит работу с Россией по всем вопросам, требующим внимания

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Посольство США РФ продолжит работу с российскими властями по всем важным вопросам, требующим должного внимания. Об этом заявил в субботу посол США в России Джон Хантсман . Его видеообращение опубликовано в соцсетях посольства.

"Я буду продолжать свою работу на официальном уровне, ведь это важная часть моей деятельности и работы посольства. Но я также продолжу, причем более активно, когда будет возможно, общение с обычными людьми", — сказал он.