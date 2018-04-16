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США и Британия обвинили «российских хакеров» в глобальной атаке на маршрутизаторы
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США и Британия обвинили «российских хакеров» в глобальной атаке на маршрутизаторы 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Хакеры, поддерживаемые российскими властями, провели «глобальную кампанию по кибершпионажу» в отношении правительственных структур, предприятий и критически важных объектов инфраструктуры, заразив компьютерные маршрутизаторы по всему миру, заявили представители США и Британии.
Представители американских и британских властей заявили, что собираются выпустить совместное предупреждение о кибератаках со стороны «российских хакеров», сообщает Reuters.
Накануне источники сообщили, что Великобритания задумалась о кибератаке против России в ответ на возможное «нападение» российских хакеров на британскую национальную инфраструктуру.
В марте британские СМИ со ссылкой на местные спецслужбы уже назвала цели, которые Россия якобы выбрала для кибератаки. В их числе был назван известный ядерный центр.
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