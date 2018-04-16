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Морозов: симптомы отравления Скрипалей указывают на использование газа типа BZ
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Морозов: симптомы отравления Скрипалей указывают на использование газа типа BZ 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
Член Совета Федерации Игорь Морозов считает, что симптомы отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут указывать на использование газа типа BZ, который стоял ранее на вооружении у стран-членов НАТО.
По его словам, BZ представляет собой легкий нервно-паралитический газ третьего поколения, который воздействует на человека от шести часов до трех суток. Наблюдавшийся в тот день в британском городе Солсбери туман (как и любые осадки) мог усилить его действие.
Морозов рассказал, что изучал этот газ еще в 70-е годы, когда учился в военном училище. «Мы изучали его в разделе „Оружие массового поражения“ как химическое оружие, стоящее на вооружении у основного противника», — сказал парламентарий, отметив, что «видимо, остатки этого газа находятся на складах химического оружия, которые еще есть в США и Великобритании».
Ранее специалисты из исследовательского центра в швейцарском городе Шпиц после экспертизы отобранных в Солсбери образцов вещества, которым отравили Скрипалей, пришли к выводу, что при покушении было использовано вещество BZ, которое имелось на вооружении США и Великобритании.
4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в сквере в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, не предъявляя доказательств, обвинила в покушении Россию. Москва в свою очередь категорически отвергла обвинения.
Парламентская газета: последние новости
Россия теряет остатки доверия к странам Запада — Лавров Хантсман заявил, что США связались с Россией перед ударами по Сирии Швейцарская лаборатория ответила на заявление Лаврова о веществе BZ‍
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