Морозов: симптомы отравления Скрипалей указывают на использование газа типа BZ

По его словам, BZ представляет собой легкий нервно-паралитический газ третьего поколения, который воздействует на человека от шести часов до трех суток. Наблюдавшийся в тот день в британском городе Солсбери туман (как и любые осадки) мог усилить его действие.

Морозов рассказал, что изучал этот газ еще в 70-е годы, когда учился в военном училище. «Мы изучали его в разделе „Оружие массового поражения“ как химическое оружие, стоящее на вооружении у основного противника», — сказал парламентарий, отметив, что «видимо, остатки этого газа находятся на складах химического оружия, которые еще есть в США Великобритании ».

Ранее специалисты из исследовательского центра в швейцарском городе Шпиц после экспертизы отобранных в Солсбери образцов вещества, которым отравили Скрипалей, пришли к выводу, что при покушении было использовано вещество BZ, которое имелось на вооружении США и Великобритании.